По альбому группы The Who поставят балет
27 июня 202410:34
По альбому британской рок-группы The Who «Quadrophenia» (1973) поставят балет Quadrophenia, a Mod Ballet в Великобритании, передает Variety.
Проект ведут хореограф Пол Робертс и режиссер Роб Эшфорд. Главную роль исполнит актер Перри Фицпатрик. Сюжет балета рассказывает о молодежи Лондона и Брайтона в 60-х годах.
Первые гастроли балета по Великобритании планируются летом 2025 года.
Ранее легендарная рок-группа Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru