По альбому группы The Who поставят балет

По альбому британской рок-группы The Who «Quadrophenia» (1973) поставят балет Quadrophenia, a Mod Ballet в Великобритании, передает Variety.

Проект ведут хореограф Пол Робертс и режиссер Роб Эшфорд. Главную роль исполнит актер Перри Фицпатрик. Сюжет балета рассказывает о молодежи Лондона и Брайтона в 60-х годах.

Первые гастроли балета по Великобритании планируются летом 2025 года.

Ранее легендарная рок-группа Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music, напоминает RT.

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ФОТО: официальный сайт группы The Who
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