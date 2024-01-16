«На русской закваске»: Солист Большого театра назвал СССР прародителем китайского балета

Солисты национального балета Китая вместе впервые выступят на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске вместе с артистами из Большого и Мариинского театров на гала-концерте Светланы Захаровой, передает ТАСС.

«Это очень интересный проект! Мне как профессионалу известно, что китайский балет находится на очень высоком уровне. Я бы в Китае в начале-середине 1990-х годов и ходил на тренировку китайских танцовщиков в Пекине. Это было насколько потрясающе! У них изящная костная система, это мягкие связки, которые делают их совершенно недосягаемыми во многих аспектах, что касается прыжков, вращений и так далее. Китайские танцовщики и балерины очень красивые. В те времена, когда СССР крепко дружил с Китаем, очень много советских мастеров балета работали в Китае, поэтому китайский классический балет выращен на русской закваске. Это невероятный уровень! Учитывая то, что Китай последние годы очень активно развивается во всех направлениях, представьте, каких успехов они достигли в балете. Нам надо будет держать удар в этом вопросе», - сказал собеседник НСН.

Ранее Янин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что если танцор пропустил один день тренировки, то восстанавливать форму ему придется два дня, поэтому отдыха быть не может. По его словам, зритель из зала видит артистов балета легкими и счастливыми, но не многие представляют, какой это колоссальный труд.

