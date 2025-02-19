Игорь Миркурбанов поставит в «Ленкоме» спектакль по Гоголю
19 февраля 202517:45
Заслуженный артист РФ, актер и режиссер Игорь Миркурбанов поставит на сцене «Ленкома» спектакль «ГоГоЛьИЛиАДА», сообщает «Театрал».
Премьера намечена на 14 марта. Эта постановка станет – режиссерским дебютом артиста на ленкомовской сцене, до этого он ставил лишь в израильском театре «Гешер», где служил с 1992 по 2006 год.
Миркурбанов также стал и автором инсценировки, в которую вошли отрывки сразу несколько гоголевских произведений.
Ранее в театре имени Гоголя рассказали о премьере спектакля «Старший сын», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru