Игорь Миркурбанов поставит в «Ленкоме» спектакль по Гоголю

Премьера намечена на 14 марта. Эта постановка станет – режиссерским дебютом артиста на ленкомовской сцене, до этого он ставил лишь в израильском театре «Гешер», где служил с 1992 по 2006 год.

Миркурбанов также стал и автором инсценировки, в которую вошли отрывки сразу несколько гоголевских произведений.

Ранее в театре имени Гоголя рассказали о премьере спектакля «Старший сын», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

