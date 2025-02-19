Игорь Миркурбанов поставит в «Ленкоме» спектакль по Гоголю

Заслуженный артист РФ, актер и режиссер Игорь Миркурбанов поставит на сцене «Ленкома» спектакль «ГоГоЛьИЛиАДА», сообщает «Театрал».

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Премьера намечена на 14 марта. Эта постановка станет – режиссерским дебютом артиста на ленкомовской сцене, до этого он ставил лишь в израильском театре «Гешер», где служил с 1992 по 2006 год.

Миркурбанов также стал и автором инсценировки, в которую вошли отрывки сразу несколько гоголевских произведений.

Ранее в театре имени Гоголя рассказали о премьере спектакля «Старший сын», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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