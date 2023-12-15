Игорь Крутой рад, что сериал «Слово пацана» восстановил популярность его песни
Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал в своем блоге, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» восстановил популярность его песни.
В сериале в принципе представлено большое количество композиций, которые смогли передать атмосферу середины 80-х годов. В проект попала и песня Игоря Крутого. Музыкант признался, что обрадовался, когда узнал, что его песня попала в сериал.
«Для меня стало полной и приятной неожиданностью обращение режиссера Жоры Крыжовникова и продюсера, моего друга Федора Бондарчука к моей песне “Как быть?“… Благодаря популярности нового сериала, наша с Сашей песня получила новый виток успеха», — заявил Крутой.
Песня «Пыяла» российского коллектива «АИГЕЛ», ставшая саундтреком к сериалу «Слово пацана», возглавила хит-парады 10 стран. В частности, композиция заняла первое место в Казахстане и второе место на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru