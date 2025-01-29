Блогер Ида Галич объявила о беременности

Сообщение она сопроводила фотографией, на которой предстала в черном облегающем живот платье.

«Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться», — написала Галич.

У неё от брака с блогером Аланом Басиевым, с которым Галич разошлась спустя два года совместной жизни, есть сын Леон.

Ранее Галич объяснила, почему не пришла на «голую» вечеринку Ивлеевой в «Мутабор», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

