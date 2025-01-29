Блогер Ида Галич объявила о беременности
Известный блогер Ида Галич объявила о собственной беременности в своём Telegram-канале.
Сообщение она сопроводила фотографией, на которой предстала в черном облегающем живот платье.
«Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться», — написала Галич.
У неё от брака с блогером Аланом Басиевым, с которым Галич разошлась спустя два года совместной жизни, есть сын Леон.
Ранее Галич объяснила, почему не пришла на «голую» вечеринку Ивлеевой в «Мутабор», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru