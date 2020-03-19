Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

Даты проведения Каннского кинофестиваля перенесли. Соответствующее решение приняли организаторы, сообщает Интерфакс.

Фестиваль должен был состояться в середине мая, теперь, предположительно, он пройдет в конце июня, отмечает "Невские новости". Уточняется, что окончательное решение по датам будут приняты после консультаций с Минздравом Франции и руководством Канн.

Фестиваль в Каннах проводится ежегодно в Каннах с 1946 года. Является одним из старейших кинематографических фестивалей.

В прошлом году приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, российский режиссер Кантемир Балагов. Жюри отметило его фильм «Дылда».



