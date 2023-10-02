«Хулиганский оммаж»: режиссер «Брата 3» рассказал о совпадениях с Балабановым

Режиссер фильма «Брат 3», который выходит в прокат 23 ноября, Валерий Переверзев рассказал, что изначально сценарий к картине носил другое название. Кроме того, никаких отсылок к «Брату» и «Брату 2» Алексея Балабанова не планировались, однако в процессе съемок они появились.

В частности, в «Брате 3» звучат песни группы «Дочь Монро и Кеннеди», которую режиссер считает «единственной группой, которую можно назвать русским роком». Одна из героинь, по словам режиссера, живет в той же сталинской высотке, где снималась одна из сцен «Брата 2».