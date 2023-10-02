«Хулиганский оммаж»: режиссер «Брата 3» рассказал о совпадениях с Балабановым
Режиссер фильма «Брат 3», который выходит в прокат 23 ноября, Валерий Переверзев рассказал, что изначально сценарий к картине носил другое название. Кроме того, никаких отсылок к «Брату» и «Брату 2» Алексея Балабанова не планировались, однако в процессе съемок они появились.
В частности, в «Брате 3» звучат песни группы «Дочь Монро и Кеннеди», которую режиссер считает «единственной группой, которую можно назвать русским роком». Одна из героинь, по словам режиссера, живет в той же сталинской высотке, где снималась одна из сцен «Брата 2».
«Зритель скажет, что подражание, я скажу, что это такой хулиганский оммаж… Наверняка кто-то найдёт отсылки даже там, где их и нет. Но я не строил картину на старых сюжетах: ни конструктивно, ни стилистически, ни морально. Скажу больше, мне бы хотелось, чтобы она была совсем другой», - заявил RT Переверзев.
В фильме снялись братья Юрий и Владимир Торсуевы, легендарные Электроник и Сыроежкин. По словам режиссера, сценарий придумывался под них. В ленте они также играют братьев, один - генерал, второй — глава преступной группировки. У них одна и та же любовница, из-за чего и возникает конфликт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru