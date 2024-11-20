Худрук «Театра на Трубной» Астрахан назвал отпуск бесполезной тратой времени

По его словам, для него самого – это всегда было мучительно от осознания того, что теряется время.

«Я репетирую спектакль, и вдруг лето, и все уходят на месяц в отпуск. Я думаю, а зачем все уходят в отпуск? А что там делать в этом отпуске?», - рассказал режиссер.

Он признался, что страх потерянного времени всегда очень действовал на него.

«И поэтому я всегда находил себе еще одну работу», — добавил Астрахан.

Ранее стало известно, что Театр на Трубной откроет новый сезон спектаклем «Дама с камелиями», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

