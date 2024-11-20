Худрук «Театра на Трубной» Астрахан назвал отпуск бесполезной тратой времени
Бесполезной тратой времени назвал отпуск художественный руководитель «Театра на Трубной» Дмитрий Астрахан, сообщает телеканал «Москва 24».
По его словам, для него самого – это всегда было мучительно от осознания того, что теряется время.
«Я репетирую спектакль, и вдруг лето, и все уходят на месяц в отпуск. Я думаю, а зачем все уходят в отпуск? А что там делать в этом отпуске?», - рассказал режиссер.
Он признался, что страх потерянного времени всегда очень действовал на него.
«И поэтому я всегда находил себе еще одну работу», — добавил Астрахан.
Ранее стало известно, что Театр на Трубной откроет новый сезон спектаклем «Дама с камелиями», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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