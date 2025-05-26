Худрук РАМТ стал лауреатом «Хрустального Турандота»

Художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин получит награду Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» в специальной номинации «За честь и достоинство».

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Народный артист РСФСР удостоился признания за многолетнее служение театральному искусству. Основатель и президент премии Борис Беленький отметил, что Бородин руководит РАМТом уже более четырех десятилетий, создав множество выдающихся спектаклей.

Победителем в спецноминации «Передача огня» стал коллектив Театра имени А. С. Пушкина за спектакль «Плохие хорошие».

Ранее в Театре российской армии поставили спектакль «Жила-была Клавочка» по повести Бориса Васильева, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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