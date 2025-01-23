Худрук и директор «Ленкома» будут совмещать должности в прежних театрах
Новому художественному руководителю «Ленкома Марка Захарова» Владимиру Панкову предстоит совмещать руководство театром и «Центром драматургии и режиссуры». Таким же образом на два театра будет работать новый директор Дмитрий Берестов – он продолжит руководить одновременно «Театром на Юго-Западе».
Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства Москвы. Панков был назначен худруком театра «Центр драматургии и режиссуры" в августе 2016 года. Бывший директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер станет президентом театра и продолжит курировать его развитие, уточняется в сообщении. Эта новая должность учреждена специально для него.
Варшавер был директором театра с 1987 года. Прежний художественный руководитель Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года. После этого худрука у театра не было. Марк Варшавер уже успел раскритиковать совмещение двух должностей Панковым. По его словам, «усидеть на двух стульях невозможно».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», перестановки в руководстве «Ленкома» произошли сразу после скандального ухода из театра актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, а за ним и дочери Захарова, Народной артистки РФ Александры Захаровой.
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- Худрук и директор «Ленкома» будут совмещать должности в прежних театрах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru