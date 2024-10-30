Худрук Госоркестра Чижевский сообщил о нехватке финансирования
Госоркестр имени Светланова столкнулся с недостатком финансирования и нехваткой репетиционных ресурсов, сообщил художественный руководитель коллектива Филипп Чижевский в интервью газете «Коммерсантъ». По словам Чижевского, назначенного на должность в августе 2024 года после двухлетнего отсутствия худрука, оркестр также испытывает дефицит в инструментах и недоукомплектован состав.
Чижевский отметил, что, несмотря на постепенное разрешение накопившихся проблем, оркестр по-прежнему нуждается в финансировании, так как текущий грант давно не индексировался и уже не покрывает потребности коллектива. Он добавил, что поиск спонсоров станет одним из приоритетов.
Отсутствие постоянной репетиционной базы дирижер назвал серьезным неудобством. По его словам, оркестр вынужден перемещаться между площадками и оставлять инструменты на временном хранении. В качестве примера он привел ситуацию с Большим залом консерватории, откуда оркестру регулярно поступают просьбы забрать инструменты, которые мешают работе зала.
Дирижер выразил надежду, что вскоре удастся стабилизировать ситуацию и создать необходимые условия для работы оркестра, передает «Радиоточка НСН».
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