Худрук Госоркестра Чижевский сообщил о нехватке финансирования

Госоркестр имени Светланова столкнулся с недостатком финансирования и нехваткой репетиционных ресурсов, сообщил художественный руководитель коллектива Филипп Чижевский в интервью газете «Коммерсантъ». По словам Чижевского, назначенного на должность в августе 2024 года после двухлетнего отсутствия худрука, оркестр также испытывает дефицит в инструментах и недоукомплектован состав.

Чижевский отметил, что, несмотря на постепенное разрешение накопившихся проблем, оркестр по-прежнему нуждается в финансировании, так как текущий грант давно не индексировался и уже не покрывает потребности коллектива. Он добавил, что поиск спонсоров станет одним из приоритетов.