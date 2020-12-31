Худрук «Ералаша» Грачевский переведен в реанимацию

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом в одну из московских больниц, переведен в палату интенсивной терапии. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе городской клинической больницы №52.

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В понедельник Грачевский сообщил, что проведен Новый год в больнице. В беседе с РИА ФАН он рассказал о своем самочувствии. По его словам, поражение легких у него «значительное», по подробностей не привел.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КоронавирусБорис Грачевский
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