Худрук «Ералаша» Грачевский переведен в реанимацию
31 декабря 202012:08
Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом в одну из московских больниц, переведен в палату интенсивной терапии. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе городской клинической больницы №52.
В понедельник Грачевский сообщил, что проведен Новый год в больнице. В беседе с РИА ФАН он рассказал о своем самочувствии. По его словам, поражение легких у него «значительное», по подробностей не привел.
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31 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru