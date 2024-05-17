Художника Андрияку похоронят на Даниловском кладбище 18 мая

В сообщении говорится, что траурная церемония состоится 18 мая в 13:30. Перед похоронами в 11:30 в Храме Спаса Преображения на Болвановке пройдёт отпевание.

Российский живописец, народный художник РФ и педагог Сергей Андрияка умер 16 мая на 66-м году жизни. По данным СМИ, у него был рак кишечника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Соболезнования родным народного художника выразил президент РФ Владимир Путин, который отметил, что Андрияка «дарил людям радость встречи с настоящим искусством».

