Любимова: Скульптура «Большая глина» в Москве временная
Резонансная скульптура художника Урса Фишера «Большая глина», установленная в Москве на Болотной набережной - временная конструкция. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в интервью в проекте «Абзац Медиа».
Как отметила Любимова, скульптура - это арт-объект, установленный в честь открытия ГЭС-2. Министр не стала оценивать «необходимость и целесообразность этой установки».
«Это конструкция временная, поэтому коллеги-кураторы из ГЭС-2, я надеюсь... в какой-то момент порадуют какими-нибудь более подходящими для чувства москвича замечательными художественными высказываниями», - подчеркнула глава Минкульта.
Арт-объект «Большая глина» появился на Болотной набережной в августе 2021 года. Скульптура представляет собой 12-метровую копию размятого комка глины, отлитую из алюминия. Объект вызвал неоднозначную реакцию, в Сети раскритиковали его, сравнив с отходами жизнедеятельности. Планировалось, что скульптура будет находиться на набережной девять месяцев, но позже ее оставили на этом месте на неопределенное время.
Ранее Ольга Любимова высказалась о ремейках классики советского кино. По словам министра, власти не могут запретить снимать такие фильмы, но последнее слово остается за зрителями, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам в 2024 году выдали на 25% больше шенгенских виз
- Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев и медиаменеджер Бебутов запустили медиа о кино
- В Балаково все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ
- Хинштейна наградили Почетным знаком директора Росгвардии
- Любимова: Скульптура «Большая глина» в Москве временная
- В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,9
- СМИ: Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска
- Путин назначил Толченова послом РФ в Кирибати по совместительству
- В Бразилии автобус упал в овраг, пострадали 25 человек
- Польский волейбольный клуб снялся с турнира в Дубае из-за россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru