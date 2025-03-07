Любимова: Скульптура «Большая глина» в Москве временная

Резонансная скульптура художника Урса Фишера «Большая глина», установленная в Москве на Болотной набережной - временная конструкция. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в интервью в проекте «Абзац Медиа».

Как отметила Любимова, скульптура - это арт-объект, установленный в честь открытия ГЭС-2. Министр не стала оценивать «необходимость и целесообразность этой установки».

«Это конструкция временная, поэтому коллеги-кураторы из ГЭС-2, я надеюсь... в какой-то момент порадуют какими-нибудь более подходящими для чувства москвича замечательными художественными высказываниями», - подчеркнула глава Минкульта.

Арт-объект «Большая глина» появился на Болотной набережной в августе 2021 года. Скульптура представляет собой 12-метровую копию размятого комка глины, отлитую из алюминия. Объект вызвал неоднозначную реакцию, в Сети раскритиковали его, сравнив с отходами жизнедеятельности. Планировалось, что скульптура будет находиться на набережной девять месяцев, но позже ее оставили на этом месте на неопределенное время.

Ранее Ольга Любимова высказалась о ремейках классики советского кино. По словам министра, власти не могут запретить снимать такие фильмы, но последнее слово остается за зрителями, пишет «Свободная пресса».

