Художник Анатолий Канушкин умер в 85 лет

Отмечается, что смерть Канушкина произошла в его квартире. В ней живописец проживал вместе с женой.

О дате и месте прощания с деятелем искусств не сообщается, пишет Газета.ru.

Канушкин c 1950 году учился у известных советских художников Александра Барща и Юрия Гусева в Московской средней художественной школе при институте им. Сурикова. С 1997-го года являлся членом Союза художников. Канункин участвовал в более, чем 80 выставках. Полотна художника хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея и других российских и зарубежных музеях и выставочных центрах.

