Художник Анатолий Канушкин умер в 85 лет
Художник и искусствовед Анатолий Канушкин скончался в возрасте 85 лет. О его смерти сообщил канал «РЕН-ТВ».
Отмечается, что смерть Канушкина произошла в его квартире. В ней живописец проживал вместе с женой.
О дате и месте прощания с деятелем искусств не сообщается, пишет Газета.ru.
Канушкин c 1950 году учился у известных советских художников Александра Барща и Юрия Гусева в Московской средней художественной школе при институте им. Сурикова. С 1997-го года являлся членом Союза художников. Канункин участвовал в более, чем 80 выставках. Полотна художника хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея и других российских и зарубежных музеях и выставочных центрах.
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