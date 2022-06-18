Художник Анатолий Канушкин умер в 85 лет

Художник и искусствовед Анатолий Канушкин скончался в возрасте 85 лет. О его смерти сообщил канал «РЕН-ТВ».

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Отмечается, что смерть Канушкина произошла в его квартире. В ней живописец проживал вместе с женой.

О дате и месте прощания с деятелем искусств не сообщается, пишет Газета.ru.

Канушкин c 1950 году учился у известных советских художников Александра Барща и Юрия Гусева в Московской средней художественной школе при институте им. Сурикова. С 1997-го года являлся членом Союза художников. Канункин участвовал в более, чем 80 выставках. Полотна художника хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея и других российских и зарубежных музеях и выставочных центрах.

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ФОТО: pixabay.com
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