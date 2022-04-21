Памятник Иосифу Кобзону установят в Москве

Памятник народному артисту СССР, российскому и советскому певцу Иосифу Кобзону будет установлен в центре Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что открытие монумента запланировано на 30 августа 2022 года. Он будет установлен по адресу Оружейный переулок владение 45. Скульптурную композицию создаст авторский коллектив Студии военных художников им. Грекова скульптор Дмитрий Клавсуц и архитектор Денис Бобылев.

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Власти Москвы выделят на изготовление и установку памятника артисту 45 миллионов рублей.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни из-за рака, с которым артист боролся более десяти лет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:ПевецСобянинМоскваПамятникИосиф Кобзон
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