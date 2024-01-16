Американский журнал посчитал Андрея Тарковского польским режиссером

Журнал взял интервью у российского режиссера Алексея Германа-младшего. Корреспондент попросил прокомментировать отстранение артистов из РФ от участия в международных кинофестивалях.

Герман-младший напомнил, что большое количество картин Тарковского никогда не демонстрировали на международных мероприятиях. В примечаниях Variety указало, что советский мэтр кинематографа является «знаменитым польским режиссером».

В декабре 2022 года в возрасте 85 лет скончался композитор Эдуард Артемьев. Он писал музыку для фильмов Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, отмечает «Радиоточка НСН».

