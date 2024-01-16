Американский журнал посчитал Андрея Тарковского польским режиссером
Американское издание Variety назвало Андрея Тарковского «польским режиссером».
Журнал взял интервью у российского режиссера Алексея Германа-младшего. Корреспондент попросил прокомментировать отстранение артистов из РФ от участия в международных кинофестивалях.
Герман-младший напомнил, что большое количество картин Тарковского никогда не демонстрировали на международных мероприятиях. В примечаниях Variety указало, что советский мэтр кинематографа является «знаменитым польским режиссером».
В декабре 2022 года в возрасте 85 лет скончался композитор Эдуард Артемьев. Он писал музыку для фильмов Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Tashim: США эвакуируют свою военную базу в Сирии
- Американский журнал посчитал Андрея Тарковского польским режиссером
- Шиитские группировки Ирака нанесли ракетный удар по центру Израиля
- Турецкие экспортеры заявили о проблемах с проведением платежей с РФ
- Попова спрогнозировала падение заболеваемости гриппом через три недели
- Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение
- Вышел трейлер драмы «Космонавт» с Адамом Сэндлером
- Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА
- Иран нанес удар по террористической группировке в Пакистане
- GSC Game World анонсировала выход S.T.A.L.K.E.R. 2 в сентябре 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru