Американский журнал посчитал Андрея Тарковского польским режиссером

Американское издание Variety назвало Андрея Тарковского «польским режиссером».

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Журнал взял интервью у российского режиссера Алексея Германа-младшего. Корреспондент попросил прокомментировать отстранение артистов из РФ от участия в международных кинофестивалях.

Герман-младший напомнил, что большое количество картин Тарковского никогда не демонстрировали на международных мероприятиях. В примечаниях Variety указало, что советский мэтр кинематографа является «знаменитым польским режиссером».

В декабре 2022 года в возрасте 85 лет скончался композитор Эдуард Артемьев. Он писал музыку для фильмов Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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