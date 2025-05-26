Художественный фильм о жизни Федора Достоевского снимут в Европе

По данным СМИ, постановщики также приняли участие в создании сценария совместно с Каспером Байоном и Брид Арнстайн. При этом картина будет основана на книге Эндрю Д.Кауфмана «Жена игрока».

Известно, что главные роли в ленте воплотят Джонни Флинн и Эйми Лу Вуд. Также в фильме можно будет увидеть актерские работы Вики Крипс («Призрачная нить») и Кристиан Фридель («Белый лотос»).

Ранее сообщалось, что повесть «Белые ночи» Федора Достоевского заняла четвертое место по продажам в Великобритании среди прочих иностранных произведений благодаря популярности в TikTok. Среди причин популярности в СМИ отмечают небольшой объем произведения, что облегчает процесс погружения в мир русской литературы для иностранных читателей, передает «Радиоточка НСН».

