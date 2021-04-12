Хью Лори снимет сериал по книге Агаты Кристи
Актер Хью Лори готовится к съемкам трехсерийного ТВ-шоу по роману Агаты Кристи «Почему не Эванс?». Как пишет издание Deadline, в проекте он выступит сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером. Появится ли Лори в кадре пока неизвестно, но как отмечается, в статье шансы на это очень высоки.
Сообщается, что актер обожал книгу «Почему не Эванс?» с самого детства. В России этот роман издавался под названиями «Ответ знает Эванс» и «Почему не позвали Уилби?».
В книге речь идет о расследовании загадочного убийства, которое ведет сын викария Бобби Джонс и его подруга Фрэнсис Дервент.
Премьера сериала запланирована на 2022 год, шоу выйдет на видеосервисе BritBox.
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