Хью Лори снимет сериал по книге Агаты Кристи

Актер Хью Лори готовится к съемкам трехсерийного ТВ-шоу по роману Агаты Кристи «Почему не Эванс?». Как пишет издание Deadline, в проекте он выступит сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером. Появится ли Лори в кадре пока неизвестно, но как отмечается, в статье шансы на это очень высоки.

Сообщается, что актер обожал книгу «Почему не Эванс?» с самого детства. В России этот роман издавался под названиями «Ответ знает Эванс» и «Почему не позвали Уилби?».

В книге речь идет о расследовании загадочного убийства, которое ведет сын викария Бобби Джонс и его подруга Фрэнсис Дервент.

Премьера сериала запланирована на 2022 год, шоу выйдет на видеосервисе BritBox.

