Хью Джекман и Лора Дерн сыграют бывших супругов

Хью Джекман и Лора Дерн снимутся в новом фильме «Сын». Сценаристом и режиссером ленты назначен автор драмы «Отец» » Флориан Зеллер. Об этом пишет Deadline.

Продюсировать картину будут Эйн Каннинг и Эмиль Шерман, имевшие успех в работе над фильмом «Король говорит!».

Как отмечает издание, за основу фильма взята одноименная сценическая постановка Зеллера, которую адаптировали под экранизацию сам Зеллер и сценарист Кристофер Хэмптон. В центре событий ленты оказывается герой по имени Питер, его сыграет Хью Джекман. Его жизнь превращается в хаос после появления бывшей жены Кейт (Лора Дерн) вместе с проблемным сыном-подростком, которому Питер пытается быть хорошим отцом.



