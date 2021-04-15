Хью Джекман и Лора Дерн сыграют бывших супругов
Хью Джекман и Лора Дерн снимутся в новом фильме «Сын». Сценаристом и режиссером ленты назначен автор драмы «Отец» » Флориан Зеллер. Об этом пишет Deadline.
Продюсировать картину будут Эйн Каннинг и Эмиль Шерман, имевшие успех в работе над фильмом «Король говорит!».
Как отмечает издание, за основу фильма взята одноименная сценическая постановка Зеллера, которую адаптировали под экранизацию сам Зеллер и сценарист Кристофер Хэмптон. В центре событий ленты оказывается герой по имени Питер, его сыграет Хью Джекман. Его жизнь превращается в хаос после появления бывшей жены Кейт (Лора Дерн) вместе с проблемным сыном-подростком, которому Питер пытается быть хорошим отцом.
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