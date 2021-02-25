Хью Джекман, Coldplay и Билли Айлиш поборются за доступные вакцины от COVID-19
Мировые знаменитости присоединились к новой кампании с названием Recovery Plan for the World, которую запустила организация Global Citizen.
По данным издания Rolling Stone, в проекте примут участие Билли Айлиш, Майли Сайрус, Ларс Ульрих, Хью Джекман, Идрис Эльба, Приянка Чопра, Рэйчел Броснахэн, Ашер, Coldplay, Jonas Brothers и многие другие, а цель кампании – положить конец голоду и пандемии коронавируса, защитить планету и обеспечить всем жителям планеты равные права.
В ходе кампании будет проведено два благотворительных вечера. Первый должен пройти в мае и будет посвящен обеспечению равномерного доступа к вакцинам по всему миру, а вторым станет сборный концерт Global Citizen Live, в рамках которого пройдут выступления артистов по всему миру. Концерт состоится в сентябре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru