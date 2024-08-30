Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения»
30 августа 202415:35
Российский хореограф и телеведущий Мигель приступил к съемкам своего режиссерского дебюта, сообщает газета «Культура».
В проекте под названием «Искусство падения», который снимается для онлайн-платформы Okko, будет показана жизнь людей, посвятивших свою жизнь танцу, трудностям на их пути к славе.
В «Искусстве падения» также будет много хореографических номеров.
Ранее стало известно, что Илья Учитель снимет сериал о поисках виновных в гибели Пушкина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru