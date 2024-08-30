Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения»

В проекте под названием «Искусство падения», который снимается для онлайн-платформы Okko, будет показана жизнь людей, посвятивших свою жизнь танцу, трудностям на их пути к славе.

В «Искусстве падения» также будет много хореографических номеров.

Ранее стало известно, что Илья Учитель снимет сериал о поисках виновных в гибели Пушкина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

