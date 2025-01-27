«Холоп: Великолепный век» стал лидером кинопроката в РФ в выходные

Турецкий фильм «Холоп: Великолепный век» возглавил кинопрокат в России в минувшие выходные. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

Отмечается, что ремейк российской комедии «Холоп», снятый турецким режиссером Онуром Унлю, за 23-26 января заработал 108,4 млн рублей. Картина вышла на большие экраны 23 января, главную роль в ней сыграл звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин.

Вторым в списке лидеров проката стал фильм «Василий» режиссера Дмитрия Литвиненко. Картина о братьях-близнецах с Александром Петровым собрала в кинотеатрах 103,2 млн рублей.

Третью строчку в рейтинге самых популярных кинолент заняла сказка от Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь». Сборы картины составили 91,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что 23 января на экраны должен был выйти «Холоп 3» Клима Шипенко, однако позже вместо него была запланирована премьера турецкой версии комедии. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев предположил, что такие изменения были трюком от прокатчиков для прогрева аудитории.

