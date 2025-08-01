Хоккеисты Овечкин и Шипачев снялись в фильме «Дополнительное время»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и олимпийский чемпион Вадим Шипачев приняли участие в съемках фильма «Дополнительное время». Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании «Наше кино», которая участвует в производстве проекта наряду с кинокомпанией AP Entertainment.
Сюжет фильма сосредоточен на истории сводных братьев, которые регулярно ссорятся. Однако героям предстоит перенестись в прошлое, чтобы помочь юному Вадиму Шипачеву поверить в себя и выбрать путь большого спорта.
Шипачев выразил надежду, что просмотр фильма поможет юным зрителям найти ответы на важные вопросы.
«Здорово стать частью проекта, в котором много внимания уделяется не только каким-то спортивным моментам, но и общечеловеческим ценностям – дружбе, взаимовыручке, дисциплине, уважению и доверию», - сказал он.
В свою очередь Овечкин отметил, что фильм может побудить подрастающее поколение к выбору спортивных секций.
Режиссером проекта выступил Руслан Бальтцер. Первый съемочный день прошел на ледовой арене Дворца спорта «Некрасовка». Среди актеров, которые приняли участие в проекте - Дмитрий Певцов, Роман Курцын, Анна Хилькевич и другие. В российский прокат фильм выйдет в 2026 году.
Ранее Овечкин дебютировал в кино, снявшись в сериале «Минута тишины». Хоккеист сыграл самого себя в одной из сцен с актером Евгением Цыгановым, передает «Радиоточка НСН».
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