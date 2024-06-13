Ходченкова после многолетнего перерыва вернулась в театр
13 июня 202411:44
После многолетнего перерыва актриса Светлана Ходченкова вернется на театральную сцену, сообщает РБК.
Она сыграет в российской версии пьесы La Valse du hasard французского драматурга Виктора Аима «Зал ожидания» в театре «Ателье». Уже известно, что партером Ходченковой станет Александр Метелкин. Поставит пьесу Павел Пархоменко.
Премьерные показы состоятся на сцене на сцене Театра им. Ермоловой 14 и 15 октября 2024 года.
Ранее Колокольников и Ходченкова снялись в фэнтези «Волшебник Изумрудного города», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru