Опубликован первый трейлер фильма «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом
Сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер кинокартины фильма «Наполеон», в котором главную роль исполнил оскароносный Хоакин Феникс («Джокер»).
Фильм, режиссёром которого является автор многих культовых лент Ридли Скотт, расскажет о жизни Наполеона Бонапарта, в первую очередь о приходе полководца к власти, а также о взаимоотношених с императрицей Жозефиной - её сыграла Ванесса Кирби.
Мировая премьера картины «Наполеон» состоится 22 ноября.
Ранее кинокомпания Russian World Vision опубликовала на своём YouTube-канале первый русскоязычный трейлер фильма «Жанна Дюбарри», одну из главных ролей в котором сыграл Джонни Депп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опубликован первый трейлер фильма «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом
- Госдума увеличит количество пленарных заседаний до четырех в неделю
- Минздрав разрешил использоват препарат «Росатома» для лечения рака щитовидки у детей
- Суд отправил в СИЗО мужчин, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву
- Мишустин призвал развивать в РФ производство гражданских беспилотников
- Лавров: Ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен
- Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы Ростеха Чемезова
- Биржевая стоимость бензина Аи-92 обновила рекорд
- Программу долгосрочных сбережений граждан запустят в России с 1 января
- Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru