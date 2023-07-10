Опубликован первый трейлер фильма «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом

Фильм, режиссёром которого является автор многих культовых лент Ридли Скотт, расскажет о жизни Наполеона Бонапарта, в первую очередь о приходе полководца к власти, а также о взаимоотношених с императрицей Жозефиной - её сыграла Ванесса Кирби.

Мировая премьера картины «Наполеон» состоится 22 ноября.

Ранее кинокомпания Russian World Vision опубликовала на своём YouTube-канале первый русскоязычный трейлер фильма «Жанна Дюбарри», одну из главных ролей в котором сыграл Джонни Депп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

