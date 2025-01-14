Дом продюсера Madlib с огромной коллекцией винила сгорел в Калифорнии
В Лос-Анджелесе сгорел дом хип-хоп-продюсера Madlib, сообщили его коллеги DJ Premier и Flying Lotus.
Вместе с домом сгорели музыкальное оборудование и часть коллекции винила. Инструментальные работы Madlib опираются на сэмплы из джаза, соула и музыки со всего света, оригиналы которых артист собирает на виниле. По признанию продюсера, коллекция произведений занимала у него «три-четыре комнаты» и могла достигать четырех тонн, еще два помещения он отвел под инструменты. Собирательством он увлекся в середине 1980-х годов.
Madlib известен благодаря совместной работе с такими артистами, как MF DOOM, Фредди Гиббс, Талиб Квели, Гилти Симпсон и другими.
Ранее стало известно, что во время лесных пожаров в Калифорнии погиб 32-летний актер Рори Сайкс, у которого был диагноз ДЦП, напоминает телеканал РЕН ТВ.
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