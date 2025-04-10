Хинштейн поддержал идею установки в Курской области памятника погибшим военкорам
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал идею создания в регионе монумента погибшим журналистам. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история», - написал глава области.
Он также выразил надежду на то, что к сбору средств на этот памятник подключатся все политические партии и неравнодушные люди.
Ранее стало известно, что в Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн поддержал идею установки в Курской области памятника погибшим военкорам
- Певица Суханкина обвинила экс-продюсера в неуплате вознаграждения
- Самолет рейса Москва — Денпасар сел в «Шереметьево» из-за неисправности двигателя
- В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль
- В работе Т-Банка произошел сбой
- Зампред СПЧ призвала убрать выставленное на площади в Чечне тело подростка
- Производители сланцевой нефти обвинили Трампа в крахе индустрии
- Звезда «Дюнкерка» сыграет мистера Дарси в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
- В Госдепе заявили о новых встречах делегаций России и США
- Куплетист Вашуков рассказал, что Степаненко переехала жить в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru