Хинштейн поддержал идею установки в Курской области памятника погибшим военкорам

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал идею создания в регионе монумента погибшим журналистам. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

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«Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история», - написал глава области.

Он также выразил надежду на то, что к сбору средств на этот памятник подключатся все политические партии и неравнодушные люди.

Ранее стало известно, что в Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЖурналистыПамятникКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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