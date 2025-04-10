Хинштейн поддержал идею установки в Курской области памятника погибшим военкорам

«Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история», - написал глава области.

Он также выразил надежду на то, что к сбору средств на этот памятник подключатся все политические партии и неравнодушные люди.

Ранее стало известно, что в Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



