Российский актер Колокольников снялся в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Российский актер Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне популярного сериала американской студии HBO «Белый лотос». Информации об этом не было в открытых источниках до выхода трейлера.

Какую именно роль сыграл Колокольников, неизвестно. Внимание на появление актера в сериале также обратил режиссер фильма «Последний Ронин» Максим Шишкин.

«Если вы задавались вопросом, куда после финала пошел "Ронин", то знайте: он отправился в "Белый лотос"», - сказал режиссер, снявший Колокольникова в главной роли в своей картине.

Премьера третьего сезона сериала «Белый лотос» состоится 16 февраля. Сериал, собравший 15 статуэток «Эмми», уже продлили на четвертый сезон, производство которого должно начаться в 2026 году, передает «Радиоточка НСН».

