Хелен Миррен и Пирс Броснан сыграют в экранизации детектива
Хелен Миррен и Пирс Броснан получили главные роли в экранизации книги «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа, сообщает Screen Daily.
В центре сюжета история друзей, проживающих в доме для престарелых, которые раскрывают нераскрытые ранее уголовные дела.
Стартуют съемки в июне, а завершить их планируется к сентябрю. Режиссером и сценаристом проекта выступит Крис Коламбус, известный по первым лентам серии «Гарри Поттера» и комедии «Один дома».
Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе может сыграть в новом фильме Джей Джей Абрамса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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