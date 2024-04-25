Хелен Миррен и Пирс Броснан сыграют в экранизации детектива

В центре сюжета история друзей, проживающих в доме для престарелых, которые раскрывают нераскрытые ранее уголовные дела.

Стартуют съемки в июне, а завершить их планируется к сентябрю. Режиссером и сценаристом проекта выступит Крис Коламбус, известный по первым лентам серии «Гарри Поттера» и комедии «Один дома».

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе может сыграть в новом фильме Джей Джей Абрамса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

