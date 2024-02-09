HBO возобновила работу над приквелом «Игры престолов» об Эйгоне Таргариене
Телекомпания HBO возобновила разработку приквела к сериалу «Игра престолов» о завоевании Вестероса Эйгоном Таргариеном, сообщило издание The Hollywood Reporter.
По информации источника, сюжет будет посвящен Эйгону, его сестрам-женам Висенье и Рейнис, а также их драконам. Сериал расскажет о событиях, произошедших до «Дома дракона».
В создании сериала участвует сценарист Мэттсон Томлин, известный по работе над фильмом «Бэтмен» (2022).
HBO пока не комментировала информацию. Дата выхода сериала также не называется.
Ранее американский писатель и автор «Игры престолов» Джордж Мартин заявил, что по вселенной снимут еще восемь сериалов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Республика Малави отменила визы для российских туристов
- More.tv оштрафовали на 500 тыс рублей из-за сцен с ЛГБТ-тематикой
- ЦБ: темпы роста депозитов в Московском регионе выросли в 19 раз
- Ученые нашли у чернобыльских волков геном, позволяющий не умереть от рака
- Боярского выписали из больницы после плановой госпитализации
- Захарова заявила, что Россия представит в КНР свою культурную программу
- HBO возобновила работу над приквелом «Игры престолов» об Эйгоне Таргариене
- В Общественной палате предложили разблокировать соцсеть X
- Минэкономики заявило о невостребованности инвестиционных налоговых вычетов
- «Зенит» выиграл первый трофей в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru