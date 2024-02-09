HBO возобновила работу над приквелом «Игры престолов» об Эйгоне Таргариене

По информации источника, сюжет будет посвящен Эйгону, его сестрам-женам Висенье и Рейнис, а также их драконам. Сериал расскажет о событиях, произошедших до «Дома дракона».

В создании сериала участвует сценарист Мэттсон Томлин, известный по работе над фильмом «Бэтмен» (2022).

HBO пока не комментировала информацию. Дата выхода сериала также не называется.

Ранее американский писатель и автор «Игры престолов» Джордж Мартин заявил, что по вселенной снимут еще восемь сериалов, передает «Радиоточка НСН».

