HBO отменила спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу
Компания HBO больше не работает над сериалом про одного из главных героев «Игры престолов» Джона Сноу, пишет портал Screen Rant со ссылкой на актера Кита Харрингтона.
По словам артиста, причиной стало отсутствие интересного сценария. При этом он не исключил, что рано или поздно работа над сериалом возобновится.
«Но сейчас - нет. Он прочно стоит на полке» - констатировал Харрингтон.
Ранее стало известно, что HBO приступила к подготовке к съемкам третьего сезона сериала «Дом дракона» о междоусобице в династии Таргариенов. Он выйдет не ранее 2025 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- HBO отменила спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу
- В Москве зарегистрировали два случая кори
- Зеленский: Украина подготовила план нового контрнаступления
- В Финляндии появится штаб сухопутных сил НАТО
- МВД объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря
- СМИ: в Одессе в результате удара уничтожен зенитный комплекс IRIS-T
- В Оренбуржье подготовили почти 500 пунктов временного размещения
- Умер нобелевский лауреат по физике Питер Хиггс
- Вышел тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих»
- Молдавия отказалась выносить на референдум вопрос о присоединении к Румынии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru