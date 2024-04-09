HBO отменила спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу

По словам артиста, причиной стало отсутствие интересного сценария. При этом он не исключил, что рано или поздно работа над сериалом возобновится.

«Но сейчас - нет. Он прочно стоит на полке» - констатировал Харрингтон.

Ранее стало известно, что HBO приступила к подготовке к съемкам третьего сезона сериала «Дом дракона» о междоусобице в династии Таргариенов. Он выйдет не ранее 2025 года, отмечает «Радиоточка НСН».

