HBO отменила спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу

Компания HBO больше не работает над сериалом про одного из главных героев «Игры престолов» Джона Сноу, пишет портал Screen Rant со ссылкой на актера Кита Харрингтона.

Второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет на экраны в июне

По словам артиста, причиной стало отсутствие интересного сценария. При этом он не исключил, что рано или поздно работа над сериалом возобновится.

«Но сейчас - нет. Он прочно стоит на полке» - констатировал Харрингтон.

Ранее стало известно, что HBO приступила к подготовке к съемкам третьего сезона сериала «Дом дракона» о междоусобице в династии Таргариенов. Он выйдет не ранее 2025 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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