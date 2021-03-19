HBO готовит еще три спин-оффа «Игры престолов»

Телеканал HBO планирует выпустить еще три спин-оффа сериала в дополнение к «Дому дракона», «Повести о Дунке и Эгге» и мультсериалу. По данным издания Deadline, телеканал разрабатывает приквелы с названиями «Девять путешествий», «Блошиное Дно» и «10 000 кораблей». Пока что только у проекта «Девять путешествий» есть полностью собранная команда, которую возглавил сценарист сериала «Готэм» Бруно Хеллер.

Остальные два телешоу находятся на самой ранней стадии разработки, отмечает издание.

Как пишут журналисты, в шоу «Девять путешествий» речь пойдет о морских странствиях Корлиса Велариона на корабле «Морская змея».

Сериал «Блошиное дно» покажет жизнь самых бедных районов Королевской Гавани.

Шоу «10 000 кораблей» расскажет о событиях, которые произошли примерно за 1000 лет до «Игры престолов».

Даты премьер телеканал HBO пока не называет.



