HBO готовит еще три спин-оффа «Игры престолов»
Телеканал HBO планирует выпустить еще три спин-оффа сериала в дополнение к «Дому дракона», «Повести о Дунке и Эгге» и мультсериалу. По данным издания Deadline, телеканал разрабатывает приквелы с названиями «Девять путешествий», «Блошиное Дно» и «10 000 кораблей». Пока что только у проекта «Девять путешествий» есть полностью собранная команда, которую возглавил сценарист сериала «Готэм» Бруно Хеллер.
Остальные два телешоу находятся на самой ранней стадии разработки, отмечает издание.
Как пишут журналисты, в шоу «Девять путешествий» речь пойдет о морских странствиях Корлиса Велариона на корабле «Морская змея».
Сериал «Блошиное дно» покажет жизнь самых бедных районов Королевской Гавани.
Шоу «10 000 кораблей» расскажет о событиях, которые произошли примерно за 1000 лет до «Игры престолов».
Даты премьер телеканал HBO пока не называет.
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