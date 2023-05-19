Харрисона Форда наградили «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля

Актер Харрисон Форд получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает France Info.

Вышел трейлер последнего фильма про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом. Видео

Американский артист прибыл на фестиваль, чтобы представить новый фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Награждение Форда не анонсировали заранее.

«Я глубоко тронут этой наградой»,— отметил актер.

Кроме того, 80-летний Форд заявил, что больше не будет сниматься в фильмах о приключениях знаменитого археолога.

Церемония открытия Каннского кинофестиваля прошла на Лазурном берегу 16 мая, напоминает РЕН ТВ. Киносмотр стал 76-м по счету, он продлится до 27 мая. В программе конкурса представлен 21 фильм.

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ФОТО: скриншот с трансляции
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