Харрисона Форда наградили «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля
Актер Харрисон Форд получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает France Info.
Американский артист прибыл на фестиваль, чтобы представить новый фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Награждение Форда не анонсировали заранее.
«Я глубоко тронут этой наградой»,— отметил актер.
Кроме того, 80-летний Форд заявил, что больше не будет сниматься в фильмах о приключениях знаменитого археолога.
Церемония открытия Каннского кинофестиваля прошла на Лазурном берегу 16 мая, напоминает РЕН ТВ. Киносмотр стал 76-м по счету, он продлится до 27 мая. В программе конкурса представлен 21 фильм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru