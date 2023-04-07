Вышел трейлер последнего фильма про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом. Видео
Киностудия Lucasfilm на своем YouTube-канале опубликовала трейлер фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом в главной роли.
Картина «Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет в прокат 30 июня текущего года. По сюжету к главному герою приезжает его друг Саллах и говорит, что время захватывающих приключений Индианы Джонса еще не прошло.
В фильме играют такие известные актеры, как Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и другие.
Ранее «Радиоточка НСН» показывала первый трейлер остросюжетного боевика «Одинокий рейнджер» с Джоном Малковичем и Томасом Джейном в главных ролях.
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