Вышел трейлер последнего фильма про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом. Видео

Картина «Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет в прокат 30 июня текущего года. По сюжету к главному герою приезжает его друг Саллах и говорит, что время захватывающих приключений Индианы Джонса еще не прошло.

В фильме играют такие известные актеры, как Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и другие.

Ранее «Радиоточка НСН» показывала первый трейлер остросюжетного боевика «Одинокий рейнджер» с Джоном Малковичем и Томасом Джейном в главных ролях.

