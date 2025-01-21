Харатьян рассказал, почему Гайдай не снял Трампа в своем фильме
Российский актер, народный артист России Дмитрий Харатьян рассказал в эфире «Первому каналу», почему советский режиссер Леонид Гайдай отказался снимать действующего президента США Дональда Трампа в своей картине «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди».
Эпизоды с казино снимались в 1991 году в настоящем игорном заведении «Тадж-махал» в Атлантик-Сити, которое принадлежало на тот момент бизнесмену Трампу. Он очень хотел появиться на экране хотя бы в эпизодической роли, поэтому бесплатно предоставил казино для съемок. Однако режиссер отказался от участия Трампа в съемках, поскольку не знал, кто это.
«Кто этот такой? У меня играют народные артисты СССР, Андрей Мягков, Леонид Куравлев, Армен Джигарханян. А никакого Трампа я не знаю», — заявил режиссер фильма.
Ранее Дональд Трамп вступил в должность и официально стал 47-м президентом США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru