Харатьян рассказал, почему Гайдай не снял Трампа в своем фильме

Эпизоды с казино снимались в 1991 году в настоящем игорном заведении «Тадж-махал» в Атлантик-Сити, которое принадлежало на тот момент бизнесмену Трампу. Он очень хотел появиться на экране хотя бы в эпизодической роли, поэтому бесплатно предоставил казино для съемок. Однако режиссер отказался от участия Трампа в съемках, поскольку не знал, кто это.

«Кто этот такой? У меня играют народные артисты СССР, Андрей Мягков, Леонид Куравлев, Армен Джигарханян. А никакого Трампа я не знаю», — заявил режиссер фильма.

Ранее Дональд Трамп вступил в должность и официально стал 47-м президентом США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

