Дональд Трамп вступил в должность и официально стал 47-м президентом США.

Трамп по традиции дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать конституцию США.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также принес присягу и вступил в должность.

Трамп стал первым американским политиком XXI века, который смог вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Напомним, что 17 декабря он получил необходимые для победы голоса коллегии выборщиков.



На церемонии были замечены миллиардеры Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Тим Кук, Руперт Мердок. Также там присутствовал Джо Байден, Камала Харрис, Барак Обама, Джорд Буш и другие.

