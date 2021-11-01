Хабенский вернул отменённый спектакль Богомолова на сцену МХТ
Новый художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар театра спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж».
В соцсетях театра объявили о возобновлении спектакля. «Спектакль "Идеальный муж. Комедия" Константина Богомолова возвращается на сцену Московского Художественного театра. Ближайшие показы — 22 и 23 декабря» - написали в Instagram МХТ им. Чехова.
Константин Богомолов поблагодарил руководство МХТ «за возможность играть этот любимый зрителями сериал».
Решение убрать со сцены несколько спектаклей Константина Богомолова принял в конце августа бывший художественный руководитель театра Сергей Женовач. Он рассказал, что «Идеальный муж» и «Карамазовы» будут сыграны в последний раз 13 сентября и 8 ноября.
Зрители остались недовольны решением Женовача и составили петицию в Минкультуры с просьбой вернуть спектакли на сцену. Её подписали 836 человек.
Константин Богомолов ушёл из МХТ им. Чехова в 2018 году, после того, как Сергей Женовач стал художественным руководителем театра.
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