Хабенский вернул отменённый спектакль Богомолова на сцену МХТ

Решение убрать со сцены несколько спектаклей Константина Богомолова принял в конце августа бывший художественный руководитель театра Сергей Женовач. Он рассказал, что «Идеальный муж» и «Карамазовы» будут сыграны в последний раз 13 сентября и 8 ноября.

Зрители остались недовольны решением Женовача и составили петицию в Минкультуры с просьбой вернуть спектакли на сцену. Её подписали 836 человек.

Константин Богомолов ушёл из МХТ им. Чехова в 2018 году, после того, как Сергей Женовач стал художественным руководителем театра.

