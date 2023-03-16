Хабенский и Бондарчук вошли в состав жюри премии Художественного театра

В сообщении говорится, что победителей будут определять Ильдар Абдразаков, Борис Андрианов, Федор Бондарчук, Евгений Водолазкин, Светлана Захарова, Федор Леднев, Алиса Прудникова и Константин Хабенский.

В театре напомнили, что премия будет вручаться 27 марта 2023 года в восьми номинациях: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка». Церемония пройдёт на основной сцене МХТ.

«Победители премии получат специальный приз – возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов», - добавили в пресс-службе.

Ранее худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский отменил ряд постановок в знак уважения к бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, сообщает RT.

