«Веном 2» поставил рекорд в российском прокате
Новый блокбастер от Marvel «Веном 2» побил рекорд по предпродажам с начала пандемии. До начала официального показа он собрал 58 миллионов рублей. Таким образом, сиквел «Венома» обошел «Дюну», которая собрала 44 миллиона рублей, и «Мортал Комбат» (23 миллиона рублей). Данные приводит «Бюллетень кинопрокатчика».
Кроме того, «Веном 2» побил рекорд по сборам за первый день проката с начала пандемии. В четверг кинокомикс собрал 114,657 миллиона рублей. До этого первое место принадлежало картине «Мортал Комбат» (102,980 млн).
Действия кинокомикса «Веном 2» разворачиваются через три года после событий первой части. В главных ролях продолжения снялись Том Харди и Вуди Харрельсон.
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