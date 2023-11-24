Гарик Харламов признался в любви Гузеевой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов признался в любви актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой в новом выпуске шоу Comedy Club, сообщает пресс-служба ТНТ.

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Звезда фильма «Жестокий романс» стала очередной гостьей комедийного шоу.

«Лариса, я люблю тебя», — произнес со сцены Харламов.

Гузеева ответила ему взаимностью, заявив, что тоже любит Харламова. При этом она назвала комика золотым и «компрессом на всё тело».

Минувшим летом они вместе снимались в новой кинокартине «Тёща».

Ранее Юрий Грымов «поженил» Гоголя, Чехова и Островского на Лолите Милявской, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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