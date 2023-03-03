Губернатор Югры пригласила сломавшего ногу Кустурицу лечиться в Россию

Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила режиссера Эмира Кустурицу на лечение в Россию, сообщает РИА Новости.

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Во время пресс-брифинга вице-президент международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Мария Зверева озвучила предложение Комаровой, отметив, что в Сербии Кустурица находится «не в очень хороших условиях».

Она также отметила, что из-за предстоящей сложной операции и неудачного перелома губернатор предложила Кустурице прилететь на лечение в Россию.

Ранее сербский режиссер рассказал, что сломал правую ногу близ поселка Дрвенград в горах на западе Сербии.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Эмир КустурицаЮгра
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