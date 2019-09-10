Грымов рассказал, каким должен быть департамент театров
Худрук театра «МОДЕРН» объяснил НСН, что должно стать главной целью нового подразделения министерства культуры.
В Минкульте намерены создать департамент театров. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский, пишет «Интерфакс». По его словам, это будет особенно актуально в текущем году, который объявлен годом театров в России. В ближайшее время министерство культуры объявит открытый конкурс на должность руководителя департамента.
Художественный руководитель театра «МОДЕРН» Юрий Грымов заявил в эфире НСН, что готов поддержать новую структуру, если только её целью будет создание условий для развития театра в России. По мнению режиссёра, если департамент театра и необходим, к его деятельности нужно привлекать не чиновников от культуры, но практиков — профессионалов, знающих театральное дело изнутри. При этом он подчеркнул: важно, чтобы новый орган не стал очередным чиновничьим придатком в системе контроля над искусством.
«Должны прийти люди со своей позицией, с опытом управления, способные решать не только творческие, но и хозяйственные, и экономические задачи. Мой личный опыт, приобретённый в театре “МОДЕРН”, свидетельствует, что успешное развитие театра в России сегодня во многом объясняется именно этим: государство помогает, но не вмешивается. По крайней мере, такова ситуация в Москве», — заметил Грымов.
Как отметил режиссёр, прозрачность финансирования, упрощённый документооборот, нормальные рабочие отношения департамента культуры московского правительства с руководством столичных театров — это схема, которую вполне можно реализовать и на федеральном уровне.
«Поэтому, если департамент театров будет нацелен на разработку новой системы, театральной реформы, если там соберутся профессионалы, яркие люди, которые смогут разработать реформу театра и добиться её реализации — это хорошо. И я буду рад, если в этом добром деле пригодятся мой опыт и мои идеи», — заключил Грымов.
Однако чем конкретно должен заниматься новый орган, режиссёр не уточнил.
«Департамент театра — из названия пока ничего не ясно. Если сегодня провести опрос среди театральных деятелей, подозреваю, ни один из них не сможет внятно сформулировать, чем должен заниматься театральный департамент министерства культуры», — заявил он.
Добавим, глава Минкульта Владимир Мединский сообщил, что департамент театров будет сформирован до конца 2019 года. По его словам, сегодня вновь актуально возрождение такого подразделения, которое, как он напомнил, существовало в СССР.
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