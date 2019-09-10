Грымов рассказал, каким должен быть департамент театров

В Минкульте намерены создать департамент театров. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский, пишет «Интерфакс». По его словам, это будет особенно актуально в текущем году, который объявлен годом театров в России. В ближайшее время министерство культуры объявит открытый конкурс на должность руководителя департамента.

Художественный руководитель театра «МОДЕРН» Юрий Грымов заявил в эфире НСН, что готов поддержать новую структуру, если только её целью будет создание условий для развития театра в России. По мнению режиссёра, если департамент театра и необходим, к его деятельности нужно привлекать не чиновников от культуры, но практиков — профессионалов, знающих театральное дело изнутри. При этом он подчеркнул: важно, чтобы новый орган не стал очередным чиновничьим придатком в системе контроля над искусством.

«Должны прийти люди со своей позицией, с опытом управления, способные решать не только творческие, но и хозяйственные, и экономические задачи. Мой личный опыт, приобретённый в театре “МОДЕРН”, свидетельствует, что успешное развитие театра в России сегодня во многом объясняется именно этим: государство помогает, но не вмешивается. По крайней мере, такова ситуация в Москве», — заметил Грымов.

