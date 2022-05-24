Грымов представит зрителям комедийный спектакль «МАсквичи»
Премьера современной комедии Юрия Грымова «МАсквичи» состоится во вторник в Московском драматическом театре «Модерн».
По словам художественного руководителя театра Юрия Грымова, он посвятил эту постановку «нашим родителям».
«Приглашаю всех, кто хочет улыбнуться, узнать себя в спектакле «МАсквичи». Этот спектакль я посвящаю нашим родителям. И вообще, я давно искал сценарий или пьесу, хотел снять фильм или поставить спектакль комедийный. Я большой поклонник картин Георгия Данелия «Мимино», «Афоня». Герои этих фильмов нам очень близки, потому что мы знаем этих персонажей, они не придуманы, не выдуманы. И в моем спектакле исключительно то же самое. Я просто влюблён в этих людей. Эта семья очень ироничная. Это очень современно. Не подумайте, что это модно, мода - сезонная вещь. Это очень трогательно, смешно, много курьёзных случаев. Увидимся в театре «Модерн» на премьерных показах, которые будут идти сейчас и в июне. Спектакль «МАсквичи»», - заявил худрук «Радиоточке НСН».
За основу постановки взята пьеса молодого сценариста и писателя Екатерины Брезгуновой. Это история о семье, воссоединившейся после долгой разлуки. Театр покажет премьеру 24 и 26 мая.
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