Нарусова пожелала россиянам на Новый год, чтобы не было войны

Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова пожелала слушателям и читателям НСН здоровья и мирного неба над головой в наступающем 2022 году.

«Уважаемые слушатели, я сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом. Как всегда, под Новый год делаются пожелания и загадываются желания. Я желаю всем, как это не банально звучит, быть здоровыми, быть живыми, и, чтобы не было войны», - сказала Нарусова.

Ранее жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка в предпраздничном выпуске развлекательного шоу Ивана Урганта также подняла тост «за то, чтобы не было войны».

