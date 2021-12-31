Нарусова пожелала россиянам на Новый год, чтобы не было войны
31 декабря 202117:30
Анастасия Белихова
Сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН сердечно поздравила слушателей с наступающим праздником.
Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова пожелала слушателям и читателям НСН здоровья и мирного неба над головой в наступающем 2022 году.
«Уважаемые слушатели, я сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом. Как всегда, под Новый год делаются пожелания и загадываются желания. Я желаю всем, как это не банально звучит, быть здоровыми, быть живыми, и, чтобы не было войны», - сказала Нарусова.
Ранее жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка в предпраздничном выпуске развлекательного шоу Ивана Урганта также подняла тост «за то, чтобы не было войны».
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31 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru