Группу «Мираж» и Никиту Джигурду пытались арестовать в Париже

По его словам, в столице Франции коллектив планировал снять клип на совместную песню с Джигурдой «Не поможет эта ночь». Однако лимузин, который был арендован для съемок, заглох на одной из узких улочек Парижа

«Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе «Мулен Руж». Чудо, что вызванная полиция не забрала нас в участок», — сообщил Горбашов.

«Мираж» и Никита Джигурда сотрудничают не в первый раз. В 1994 году актер работал над альбомом к 100-летию Сергея Есенина, все женские партии на нем исполнила солистка группы Екатерина Болдышева, передает «Радиоточка НСН».

