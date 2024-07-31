Группу «Мираж» и Никиту Джигурду пытались арестовать в Париже

Группу «Мираж» и актера Никиту Джигурду едва не арестовали в Париже из-за танцев в районе «Мулен Руж», рассказала «Газете.Ru» лидер и гитарист группы Алексей Горбашов.

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По его словам, в столице Франции коллектив планировал снять клип на совместную песню с Джигурдой «Не поможет эта ночь». Однако лимузин, который был арендован для съемок, заглох на одной из узких улочек Парижа

«Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе «Мулен Руж». Чудо, что вызванная полиция не забрала нас в участок», — сообщил Горбашов.

«Мираж» и Никита Джигурда сотрудничают не в первый раз. В 1994 году актер работал над альбомом к 100-летию Сергея Есенина, все женские партии на нем исполнила солистка группы Екатерина Болдышева, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба артистов
ТЕГИ:ПарижНикита Джигурда

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