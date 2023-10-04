Группа «Заточка» выпустила новый альбом с кавером на Аллегрову

В пластинку вошло 15 композиций. Среди них — дуэты с ансамблем Moscow Gospel Team, группами «Гудтаймс» и «Зимавсегда».

Также в новый альбом «Заточки» вошел кавер на песню певицы Ирины Аллегровой «Угонщица», который группа выпустила ранее в виде сингла.

В мае лидер «Заточки» Юрий Новокаин заявил, что выпустил рок-кавер на суперхит 1990-х годов. По словам музыканта, он не смог «спеть так же хрипло, как Аллегрова», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

