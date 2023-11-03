Группа Uma2rman перепела песню «Театр» из мультфильма «Малышарики»

В разговоре с «Радиоточкой НСН» лидер коллектива Владимир Кристовский рассказал, что в этой композиции есть фишка, заставляющая «переслушивать её несколько раз»

«Чем больше я исполняю песню «Театр», тем больше она мне нравится... При этом, в нашем исполнении композиция не очень изменилась. Просто сыграли её в своей манере», - сказал он.

Музыкант также выразил надежду, что песня «Театр» в исполнении Uma2rman понравится малышам.

Ранее Владимир Кристовский заявил, что в детстве мечтал стать водителем автобуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

