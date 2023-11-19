Группа «Сурганова и оркестр» дала концерт в честь 20-летия

Группа исполнила знаковые и редкие композиции. Сурганова осталась довольна выступлением и поблагодарила зрителей.

«Москва - вы восхитительная публика! Мы чувствовали вашу поддержку и любовь Спасибо каждому, кто был сегодня с нами и разделил этот потрясающий вечер!», - написала певица на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Первый концерт группы «Сурганова и оркестр» состоялся в 2003 году в Санкт-Петербурге. В беседе с «Радиоточкой НСН» певица рассказала, что собирается встретить 2024 год в Северной столице.

