Группа «Сурганова и оркестр» дала концерт в честь 20-летия
Певица Светлана Сурганова и группа «Сурганова и оркестр» отметили 20-летие коллектива концертом в московском зале Crocus City Hall 18 ноября.
Группа исполнила знаковые и редкие композиции. Сурганова осталась довольна выступлением и поблагодарила зрителей.
«Москва - вы восхитительная публика! Мы чувствовали вашу поддержку и любовь Спасибо каждому, кто был сегодня с нами и разделил этот потрясающий вечер!», - написала певица на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».
Первый концерт группы «Сурганова и оркестр» состоялся в 2003 году в Санкт-Петербурге. В беседе с «Радиоточкой НСН» певица рассказала, что собирается встретить 2024 год в Северной столице.
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