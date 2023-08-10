Группа «Слот» сняла клип на песню «Чернуха»

Видеоряд был снят в Израиле, а режиссером и оператором стал Роман Nerom. Посмотреть клип можно на официальном канале коллектива.

«Сразу хочется сказать спасибо огромному количеству людей, которые делали всё для того, чтобы клип состоялся. Помимо того, что они приехали сниматься в массовке, жариться на адской жаре в каньоне в этих чёрных костюмах», - поблагодарил принявших участие в съемках основатель группы и вокалист Игорь «КЭШ» Лобанов.

Группа «Слот» 27 августа выступит на фестивале Family Rock Fest в Казахстане. Хедлайнерами мероприятия будут группы ДДТ, Сплин и Мумий Тролль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

