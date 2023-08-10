Группа «Слот» сняла клип на песню «Чернуха»
10 августа 202317:21
Российская группа «Слот» выпустила клип на песню «Чернуха» с альбома «Инстинкт выживания».
Видеоряд был снят в Израиле, а режиссером и оператором стал Роман Nerom. Посмотреть клип можно на официальном канале коллектива.
«Сразу хочется сказать спасибо огромному количеству людей, которые делали всё для того, чтобы клип состоялся. Помимо того, что они приехали сниматься в массовке, жариться на адской жаре в каньоне в этих чёрных костюмах», - поблагодарил принявших участие в съемках основатель группы и вокалист Игорь «КЭШ» Лобанов.
Группа «Слот» 27 августа выступит на фестивале Family Rock Fest в Казахстане. Хедлайнерами мероприятия будут группы ДДТ, Сплин и Мумий Тролль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы лучшие города России для наблюдения за звездопадом Персеиды
- В брянском селе Чаусы при обстреле ВСУ погибли два человека
- Собянин утвердил выделение гранта на развитие киностудии имени Горького
- Актер Пашутин назвал большой свою пенсию из-за работы в театре
- В Британии поставили памятник основателям The Rolling Stones
- Минэкономразвития: российские туристы смогут посетить КНР без визы с 14 августа
- Группа «Слот» сняла клип на песню «Чернуха»
- Глава Минобороны ЦАР посетит Россию
- Актриса Лариса Голубкина сообщила о своей госпитализации
- Белый дом: Киев понимает, что время не на его стороне
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru